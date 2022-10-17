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Galatasaray’da kupa mesaisi başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda çarşamba günü sahasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 17.10.2022, 13:52 17.10.2022, 15:19
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.