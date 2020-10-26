Galatasaray’da kritik toplantı!
GALATASARAY YÖNETİMİ, TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM İLE TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA BİR ARAYA GELDİ. KRİTİK TOPLANTIDA SON DÖNEMDEKİ AÇIKLAMALAR MASAYA YATIRILIYOR.
Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.
Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim’in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Saat 15.30’da başlayan toplantı devam ediyor.
Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" ifadelerini kullanmıştı.
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