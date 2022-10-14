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Galatasaray’da Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 14.10.2022, 14:53
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, bugün özel bir uçakla Kayseri’ye hareket edecek.