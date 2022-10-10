Galatasaray’da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.