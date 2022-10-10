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Galatasaray’da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 10.10.2022, 15:10
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.