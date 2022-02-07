Galatasaray’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan futbolcular salonda çalıştı. Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray’ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Galatasaray, yarını izinli geçirecek.