Galatasaray’da hedef derbiden 3 puanla ayrılmak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacağı Fenerbahçe maçından galip ayrılarak, taraftarlarına kötü giden sezonda derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 31 hafta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 41 puanla haftaya 13. sırada girdi. Aslan ligde son olarak evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.

Son 6 maçta 4 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’de son oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, Konyaspor ve Gaziantep FK’ya da mağlup oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı. Aslan attığı 18 gole karşılık kalesinde 27 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Gaziantep FK ile karşılaştı ve 3-1’lik skorla rakibine yenildi.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı oynamayacak. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcu Kerem Aktüroğlu ile dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalışan Mustafa Muhammed’in durumuna son antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile Emre Kılınç sarı kart görmesi durumunda 33. haftada Nef Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.