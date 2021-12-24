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Galatasaray’da hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na 24 sporcu

Galatasaray Spor Kulübü’nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na 24 sporcu gönderme hedefiyle başlattığı ’Selim Sırrı Tarcan Ağabey’in İzinde Paris’te 24 Galatasaraylı’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Spor 24.12.2021, 12:28 24.12.2021, 12:37
Galatasaray’da hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na 24 sporcu

Galatasaray Spor Kulübü’nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na 24 sporcu gönderme hedefiyle başlattığı ’Selim Sırrı Tarcan Ağabey’in İzinde Paris’te 24 Galatasaraylı’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün olimpik spor dallarına destek amacıyla başlattığı projenin tanıtım lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda yapıldı. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özgür Kalelioğlu ve Ahmet Ozan Şener, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Kürek Federasyonu İkinci Başkanı Murat Atay ile sporcular katıldı.

Polat Bengiserp: "24 Galatasaraylı sporcuyu Paris’e göndermek için ciddi bir iddiaya giriyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Polat Bengiserp, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde ciddi bir iddiayı ortaya koyduklarını belirterek, "Galatasaray Kulübü olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için bir iddia ortaya koymak istedik. Altı olimpik branş belirledik. Atletizm, yüzme, kürek, yelken, judo ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında 24 Galatasaraylı sporcuyu Paris’e göndermek için ciddi bir iddiaya giriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bugün yaşadığımız ekonomik zorlukların içinde daha da zor ama bizim bu projemizi destekleyecek sponsorlar arıyoruz" diye konuştu.

Yönetime gelmeden önce amatör branşlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özgür Kalelioğlu, "Bu çalışmayı yaparken 2024’ü hedefledik. Bütün altyapıları değiştirdik. Altyapı sporcularımızı nasıl sıfırdan tekrar eğitebiliriz, geliştirebiliriz diye planlar yaptık. Akabinde de bütün ekiplerimizi yeniden yapılandırdık. Şu anda da yatırımlarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sponsorluklarla ilgili bilgiler veren Ozan Şener, "Biz bunu milli duygularla yapıyoruz. Çeşitli sponsorluk paketleri hazırladık. Çok küçük bireysel rakamlardan başlayarak kurumsal şirketlerin tüm şubeye sponsor olabileceği düzeye kadar paketlerimiz var. Bu rakamlar, 500 avrodan 200 bin avroya kadar gidiyor. Galatasaray’ın futbol dışında bin 300 sporcusu var. Olimpik branşlarda ise 700’e yakın sporcumuz bulunuyor. Hedefimiz minimum 24 sporcu göndermek. İhtiyaçlar çok çeşitli oluyor. Sporcuların beslenmesinden ulaşımına kadar ilgilenilmesi gerekiyor. Sporcumuzu daha çok hedefine odaklayarak, başka konuları değil sadece sporunu düşünmesini istiyoruz. Hem bireyselde hem de kurumsalda ciddi destekler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar: "Bu proje, amatör yapıya sahip çıkmayla ilgili bir adım"

Spor basınını amatör branşlardaki sporculara daha fazla yer vermeye davet eden Fatih Çintimar, "Galatasaray Kulübü’ne 2024 Olimpiyatları’na 24 sporcuyla katılabilme hedefi belirlediği için sonsuz teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın altyapısında ciddi bir atletizm birikimi var. TAF olarak diğer kulüplere destek verdiğimiz gibi Galatasaray Kulübümüzün atletizm altyapısına destek vermeye devam ediyoruz. Atletizmin tesisleri Türkiye’de her yerde var. Bunların tamamına yakını Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait. Biz de bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu proje, amatör yapıya sahip çıkmayla ilgili bir adım. Böyle bir adımın da Türk basınından atılmasını arzu ediyorum. Türk basını, köşesinde, sayfasında veya haber bülteninde bir amatör branşlara yer verirse eminim olimpiyatlara 100 kişiyle değil 300 kişiyle katılırız. Olimpiyat şampiyonu olan sporcumuzu bile bir hafta hemen unutuyoruz. Bunların basında yer bulması ben eminim ki genç çocuklarımızı çok daha fazla çekecek. Çünkü biz ne kadar çalışırsak çalışalım, kulüplerimiz ne kadar emek verirse versin siz onları parlatmadığınız sürece kimse onlara sahip çıkmıyor" açıklamasında bulundu.

Galatasaray’ı bu proje için tebrik eden Neşe Gündoğan, "Bu hedefin konması, sporcuların yanında olmanız ve onlara destek vereceğinizi açıklamanız çok önemli. TMOK olarak tebrik ediyoruz ve gönülden destekliyoruz" dedi.

Murat Atay da federasyon olarak böyle projeleri destekleyeceklerini vurgulayarak, "Galatasaray Kulübünü böyle bir iddiayla ortaya çıkması ve bütün kulüplere örnek olması çok gurur verici. Federasyon olarak görevimiz milli formayı teriyle ıslatacak sporculara destek olmak. Galatasaray Kulübüne teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına her türlü desteği vereceğimizi iletmek istiyorum. Bütün kulüplerimizi destekleyeceğiz. İnşallah 2024’te sadece kürek sporunda bile 24’ün üzerine çıkmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sporcularla toplu çekilen fotoğrafla sona erdi.

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