Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA LİDER ALANYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Süper Lig’in 5. haftasında lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı ve ardından pas oyunu oynandı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Taylan Antalyalı kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlardan dönen Ryan Babel, Martin Linnes, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli de idmanda yer aldı. Norveç Milli Takımı ile geçtiğimiz hafta üç maçta oynayan ve milli takım dönüşü yapılan değerlendirmede sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Omar Elabdellaoui, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak. Dün sabaha karşı Güney Amerika’dan dönen Radamel Falcao ise günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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