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Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 28.11.2022, 14:22
Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.