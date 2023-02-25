Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya’da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.