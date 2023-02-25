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Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 25.02.2023, 22:09
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya’da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.