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Galatasaray’da Hatayspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 25.03.2021, 14:17
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Galatasaray’da Hatayspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal form dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarına katılan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli ile birlikte izin olan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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