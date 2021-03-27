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Galatasaray’da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 27.03.2021, 13:28
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Galatasaray’da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında yer alan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
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