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Galatasaray’da evdeki kötü seri bitti

Galatasaray, Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig’de evinde 4 maç sonra 3 puan aldı.

Spor 28.04.2021, 22:27
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Galatasaray’da evdeki kötü seri bitti

Galatasaray, Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig’de evinde 4 maç sonra 3 puan aldı.

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirve takibini sürdürdü. Aslan ayrıca ligde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Cimbom Türk Telekom Stadyumu’nda son oynadığı 4 karşılaşmadan 3 puan alamamıştı. Galatasaray bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu.
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