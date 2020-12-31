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Galatasaray’da Etobo ve Feghouli’nin tedavisine devam edildi
Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 31.12.2020, 14:34
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Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Peter Etebo ve Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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