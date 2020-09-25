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Galatasaray’da derbi hazırlıkları başladı

GALATASARAY'DA DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Spor 25.09.2020, 14:31
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split’e karşı tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana 30 dakika süren ısınma bölümü ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam saat 17.30’da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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