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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
Galatasaray’da bir oyuncunun testi pozitif
Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor 26.01.2022, 20:58
Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir" denildi.