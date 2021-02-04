Galatasaray’da Belhanda, Fenerbahçe’de Thiam

Galatasaray’da Younes Belhanda 6 golle takımının en golcü ismi olurken, Fenerbahçe’de de Mame Thiam 5 golle takımını sırtlıyor.

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar attığı 46 golle en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 45 golle Galatasaray’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Derbi öncesinde takımların en golcüleri Galatasaray’da Youenes Belhanda, Fenerbahçe’de ise Mame Thiam olarak dikkat çekiyor. Belhanda oynadığı 18 lig mücadelesinde rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Aslan’da kiralık West Bromwich Albion’a transfer olan Mbaye Diagne’nin 9 golü bulunuyordu. Belhanda’nın ardından 5 golle Radamel Falcao yer alıyor.

Fenerbahçe’de de Thiam 18 lig mücadelesinde kaydettiği 5 golle takım içinde en golcü isim. Thiam’ı 4’er golle Pelkas, Samatta, Ozan Tufan ve Cisse takip ediyor.