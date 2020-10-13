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Galatasaray’da Alanyaspor mesaisi devam etti

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA EVİNDE ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Spor 13.10.2020, 16:25
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Galatasaray’da Alanyaspor mesaisi devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dörde dört dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendileri için hazırlanan saha dönüş programı çerçevesinde özel bir çalışma yaptılar. Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını perşembe günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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