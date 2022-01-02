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İstanbul Fatih’te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Galatasaray’da 6 pozitif
Galatasaray kadın voleybol takımında 5’i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.
Spor 02.01.2022, 23:15
Galatasaray kadın voleybol takımında 5’i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımıza uygulanan PCR testleri sonrasında beş oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.