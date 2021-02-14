Galatasaray’da 6 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor maçının 11’ine göre Kasımpaşa karşısında 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11’de rotasyona giderek tam 6 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam; DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk ve Emre Taşdemir’in yerine Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e görev verdi. Sahaya Muslera kaptan olarak çıktı.

Gedson Fernandes ve Kerem ilk kez 11’de

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile sezon başında takıma katılan

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk kez 11’de yer aldı.

Taylan Antalyalı bu sezon ilk kez yedek

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kaldı. Taylan Antalyalı 22 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında olmak üzere toplamda 27 mücadeleye ilk 11’de başlamıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Ozornwafor ve Bartuğ Elmaz bekledi.