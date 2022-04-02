Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Domenec Torrent son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı. Torrent; Semih Kaya, Emre Kılınç ve Olimpiu Morutan’ın yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Ryan Babel’e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Eksikler

Galatasaray’da milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed ile tedavisi devam edilen Omar Elabdellaoui kadroda bulunmuyor. İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey dün İstanbul’a dönmüştü. Boey de Karagümrük maçının kadrosunda bulunmuyor.

Arda Turan 55 gün sonra kadroda

Galatasaray’da kaptan Arda Turan 55 gün sonra Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Turan son olarak 6 Şubat’ta deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinin son anlarında sahaya girmişti. Deneyimli futbolcu sakatlığından dolayı bu süreçte kadroda bulunmuyordu.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına; Fernando Muslera, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Inaki Pena, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya bekledi.

Galatasaraylı taraftar, mücadele öncesinde iftarlarını yaptı. Stadyum hoparlöründen de İstanbul için iftar vaktinin uyarısında bulunuldu. Taraftarlar daha sonra tribündeki yerlerini aldı ve takımlarına tezahüratlarıyla destek oldu.