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Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre Konyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor 17.10.2021, 16:03
Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre Konyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre Konya karşısında 3 değişiklik yaptı. Terim, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel’in yerine Morutan, Halil ve Kerem’e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Sarı-kırmızılılarda kırmız kart cezalıları Marcao ile Berkan Kutlu, Konyaspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray, Konyaspor maçına Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde de Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

Galatasaraylı futbolcular, Meme Kanserine dikkat çekmek için ısınmaya #MemeKanserindeKontrolElinde yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

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