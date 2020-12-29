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Galatasaray’da 2020 yılı böyle geçti

Galatasaray futbolda 2020 yılını kupasız kapatırken, bu sürede Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 39 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar son olarak 2020 yılını Süper Lig’de lider olarak tamamladı.

Spor 29.12.2020, 11:10
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Galatasaray’da 2020 yılı böyle geçti

Galatasaray futbolda 2020 yılını kupasız kapatırken, bu sürede Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 39 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar son olarak 2020 yılını Süper Lig’de lider olarak tamamladı.

Galatasaray’da 2020 yılı kupasız olarak olarak geride kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 56 puanla 6. sırada tamamladı. Cimbom 55 gol atarken, 37 gol yedi. Aslan 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda da çeyrek finalde Alanyaspor’a elendi.

Galatasaray yılın son karşılaşmasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 2020 yılında ilk maçını ise Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Korona virüsten dolayı ligler ertelenmeden önce Galatasaray’ın ligde 8 galibiyet, 2 beraberlikle 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar ertelenmeden önce son müsabakasını 15 Mart’ta Beşiktaş ile oynadı. Liglerin yeniden başlamasıyla Cimbom, ilk karşılaşmasına 14 Haziran’da Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı.

Rize maçında Muslera sakatlandı

Rize deplasmanı iyi giden sezonda rüzgarın tersine gitmesine giden maç oldu. Sarı-kırmızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrılmasının yanında kaleci Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sakatlıklarıyla ikinci oyuncuyu da kaybetti. Sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Muslera daha sonra ameliyatı edildi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte ligde oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

2020’de 39 maça çıktı, 22 galibiyet aldı

Galatasaray 2020 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplam 39 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 22 galibiyet elde ederken, 9 kez sahadan mağlup ayrıldı. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 70 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.

2020 yılını lider tamamladı

2020-2021 sezonunda Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Alanyaspor’un puan kaybetmesiyle de sarı-kırmızılılar 2020 yılını lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca en az gol yiyen takım olarak seneyi kapadı.

Avrupa’ya erken veda etti

Galatasaray, 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne elemelerden başladı. Sarı-kırmızılılar, 2. Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü, 3. Eleme Turu’nda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split’i eledi. Aslan, play-off turunda ise İskoç takımı Rangers’a yenildi ve Avrupa defterini kapadı.

Albayrak, Günay ve Terim, korona virüsü atlattı

2020 yılında ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüs vakaları Galatasaray’da da görüldü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Teknik Direktör Fatih Terim, korona virüse yakalandı. Albayrak, Günay ve Terim daha sonra bu hastalığı atlattı.

Mustafa Cengiz zorlu ameliyatlar geçirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 yılında birçok sağlık sorunu yaşadı. Başkan Cengiz, yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle mayıs ayında önce beyin sonra da mide ameliyatı geçirdi.

Arda Turan yuvasına döndü

Galatasaray’ın altyapısında yetişen Arda Turan, 5 Ağustos’ta yuvasına döndü. Arda, 2011-2012 sezonu başında sarı-kırmızılılara 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak İspanyol ekibi Atletico Madrid’e transfer olmuştu.

Yaz transfer dönemi yerli futbolcuya yöneldi

Galatasaray, 2020 yılı ocak ayı transferinde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika’yı transfer etti. Cimbom ocak ayı transfer döneminin aksine yaz transfer döneminde Türk futbolculara ağırlık verdi. Takıma yerli olarak Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu, yabancı olarak ise Omar Elabdellaoui ve Oghenekaro Etebo dahil oldu.

20 yıl sonra Kadıköy’de galibiyet

2019-2020 sezonunda 23 Şubat’ta Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek 20 yıllık yenememe serisini bitirdi. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, tarihi bir galibiyet elde etti. En son 22 Aralık 1999 tarihinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenmişti.
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