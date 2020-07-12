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Galatasaray’da 17 yaşındaki Emin Bayram sahaya kaptan çıktı
SÜPER LİG CEMİL USTA SEZONUNUN 32. HAFTASINDA MKE ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAN GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM, 17 YAŞINDAKİ STOPER EMİN BAYRAM'I SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKARDI.
Spor 12.07.2020, 18:47 12.07.2020, 20:10
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Süper Lig Cemil Usta sezonunun 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram’ı sahaya kaptan olarak çıkardı.
Süper Lig Cemil Usta sezonunun 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram’ı sahaya kaptan olarak çıkardı. Profesyonel olarak ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11’de sahaya çıkan Bayram, Teknik Direktör Fatih Terim’in isteğiyle maça kaptan olarak çıktı.
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