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Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding, sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce kadın voleybol takımı, kadın futbol takımı, erkek futbol takımı ve bedensel engelli basketbol takımına sponsor olan firma, bu kez 5. anlaşmasını yaptı.

Spor 10.01.2022, 12:32
Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding, sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce kadın voleybol takımı, kadın futbol takımı, erkek futbol takımı ve bedensel engelli basketbol takımına sponsor olan firma, bu kez 5. anlaşmasını yaptı.

Galatasaray Judo Takımı ilk kez bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte kadın voleybol, kadın futbol, bedensel engelli basketbol ve erkek futbol takımına sponsor olan Tunç Holding, bu kez judo branşına sponsor olarak bu sezonki 5. sponsorluk anlaşmasına imza attı. Daha önce toplantıda yer alacağı belirtilen Yönetici Işıtan Gün, temaslı olduğu için toplantıya katılamadı. Işıtan Gün’ün test sonucunun henüz çıkmadığı bilgisi verildi.

İbrahim Reha Keskin: “Amacımız Türk sporuna katkı sağlamak”

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Reha Keskin, sponsor firmanın sahibi Dinçer Azaphan’a teşekkür ederek, “Dinçer Bey’e gösterdiği Galatasaraylılık için çok teşekkür ediyorum. Judo branşının ilk sponsorluğu. Judo, Özhan Ağabey zamanında kurulan ve büyük başarılara imza atmış bir branş. 1 ay önce Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan bir ekibimiz var. Tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu 5. sponsorluğu. Gönülden bir teşekkürümüz var. Judo, 2024 Paris Olimpiyatları’na 24 sporcu göndermek için uğraşıyoruz. Judo da önemli bir branş bizim için. 2 kadın ve 1 erkek sporcu gönderebilecek durumdayız. Bu sayıyı artırarak bir ilke imza atmak istiyoruz” diye konuştu. Olimpiyatlara sporcu göndermenin önemine de dikkat çeken Keskin, “Amacımız Türkiye’yi Olimpiyatlarda başarıyla temsil etmek. Fenerbahçe geçtiğimiz olimpiyatlarda 27 sporcuyla yer aldı ve bu büyük bir başarıydı. Taraftarlarımız bu sporlara daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz ve biz de sporcu sayısını en üste çekmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dinçer Azaphan: “Bana ihtiyaç varsa her zaman hazırım”

Galatasaray’a bu sezon 5. farklı branşta sponsor olan Tunç Holding Yönetim kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ilk olarak 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. “10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız” diyen Azaphan, “Judo, Galatasaray’ın en başarılı branşlarından birisi. Ama maalesef taraftarlarımız futbol ve basketbol ağırlıklı gittiği için biraz gölgede kaldı. Başkanımız Burak Elmas’a da teşekkür ediyorum. Kendisi, Covid olduğum dönemde beni aramıştı ve 5 dakikalık telefon konuşmasının ardından judo branşına sponsor olmaya karar verdik. İnşallah bizim logomuz onların kollarında olduğu sürece nice dünya şampiyonlukları gelecektir. Judoda Avrupa Şampiyonluğu olmasının ardından takımın da ismi çok duyuldu. Başkanımız ve diğer yöneticilerimizle konuştuk ve Avrupa Şampiyonu olan bir takımın dünya şampiyonluğu hedefinde destek olmak istedik. Sponsorluktan sonra hedefim kulübün 6. ya da 7. branşında da ihtiyaç var denilirse, yine burada otururuz. Her zaman kulübün yanındayım. Bana ihtiyaç olduğu sürece sutopu, kano, başka ihtiyaç nerede varsa ben hazırım” diye konuştu.

“Galatasaray birkaç yenilgiyle yıkılmaz”

Giresunspor maçında tribünlerin protestosunun da sorulduğu Dinçer Azaphan, “Ben kulüpte yönetici değilim. Ben sadece nerede nasıl katkım olabilir, bunu düşünüyorum. Ama 5-6 mağlubiyetin ardından herkesin istifa etmesini kimse beklemesin. Galatasaray büyük bir camiadır ve düştüğü zaman kalkmasını bilir. Bunun cevabını Başkanımız Burak Elmas ve Fatih Terim verir. Galatasaray, Giresunspor’a yenildi diye kimse sevinmesin. Bizim 4 yıldızımız var formamızda. O yüzden bu sene şampiyon olamazsak, seneye oluruz” diyerek sözlerini tamamladı. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

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