banner549

banner547

Son Dakika
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den

Galatasaray’a Leo Dubois’ten kötü haber!

Galatasaray, defans oyuncusu Leo Dubois’in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Spor 02.08.2022, 21:29
Galatasaray’a Leo Dubois’ten kötü haber!

Galatasaray, defans oyuncusu Leo Dubois’in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Galatasaray’dan, yeni transfer Leo Dubois’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Avusturya’da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois’nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Yorumlar (0)
25°
açık