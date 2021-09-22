Galatasaray'a Kayseri'de büyük şok!

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 lig maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde ilk yenilgisini 5. haftada Alanyaspor karşı alan sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ikinci kez yenildi.

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Cardoso'nun pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Emrah Başsan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Emre'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan'ın vuruşunda kaleci Lung köşeye giden topu kornere çeldi.

25. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Aanholt'un vuruşu defansa çarparak kornere çıktı. Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Mohamed kafayla topu kaleye gönderdi. Son anda Hosseini çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

30. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunu kaleci Muslera güçlükle çıkardı.

31. dakikada Emre'nin pasıyla topla buluşan Oğulcan'ın uzak direğe vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada sağ kanatta Mensah'ın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0

45'İlk yarı sona erdi.

46'Karşılaşmada ikinci yarı hakemin düdüğü ile başladı

52. dakikada ceza sahasında Thiam'ın röveşatasında top Yedlin'e çarptı. VAR'da izlenen pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu Yedlin'in elle oynadığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0

64. dakikada Yedlin'in ceza sahasına gönderdiği topu Mohamed kontrol etti. Mohamed'in dönerek vuruşu az farkla üstten auta gitti.

82. dakikada Attamah'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ali Saygın Ögel

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah (Fernandes dk. 87 ?), Emrah Başsan (Yasir dk. 87 ?), Mensah (Mane dk. 87 ?), Cardoso (Kemen dk. 68), Thiam (İlhan Parlak dk. 90 ?)

Yedekler: Cenk, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Ramazan, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Aanholt (Ömer Bayram dk. 46), Taylan (Atalay dk. 80), Assunçao, Feghouli (Morutan dk. 46), Emre (Kerem dk. 46), Mohamed, Oğulcan (Diagne dk. 58)

Yedekler: Fatih, Babel, Kaan, Luyindama, Aytaç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Thiam (dk. 38, dk. 52 pen.), Emrah Başsan (dk. 45), (Kayserispor)

Sarı kartlar: Hosseini, Lung, İbrahim (Kayserispor), Oğulcan, Assunçao, Diagne (Galatasaray)