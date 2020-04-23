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Galatasaray’a denenmek için gelen Kamerunlu genç futbolcuya virüs engeli

ÜLKESİ KAMERUN’NDAN GALATASARAY ALT YAPISINDA DENENMEK ÜZERE DAVET EDİLEN VE İLK OLARAK ANTALYA’YA GELEN 19 YAŞINDAKİ GENÇ FUTBOLCU, YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) ENGELİNE TAKILINCA TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU. KISITLAMALAR NEDENİYLE NE İSTANBUL’A, NE ÜLKESİNE GİDEBİLEN GENÇ FUTBOLCU ANTRENMANLARINI TEK BAŞINA ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE SÜRDÜRÜYOR.

Galatasaray’a denenmek için gelen Kamerunlu genç futbolcuya virüs engeli

ÜLKESİ KAMERUN’NDAN GALATASARAY ALT YAPISINDA DENENMEK ÜZERE DAVET EDİLEN VE İLK OLARAK ANTALYA’YA GELEN 19 YAŞINDAKİ GENÇ FUTBOLCU, YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) ENGELİNE TAKILINCA TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU. KISITLAMALAR NEDENİYLE NE İSTANBUL’A, NE ÜLKESİNE GİDEBİLEN GENÇ FUTBOLCU ANTRENMANLARINI TEK BAŞINA ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE SÜRDÜRÜYOR.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:32
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Galatasaray’a denenmek için gelen Kamerunlu genç futbolcuya virüs engeli

Ülkesi Kamerun’dan Galatasaray alt yapısında denenmek üzere davet edilen ve ilk olarak Antalya’ya gelen 19 yaşındaki genç futbolcu Uriel Sob, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) engeline takılınca tüm planları altüst oldu. Kısıtlamalar nedeniyle ne İstanbul’a, ne ülkesine gidebilen genç futbolcu antrenmanlarını tek başına üniversite kampüsünde sürdürüyor.

Uriel Sob, ağabeyi Willy Sob’un girişimiyle Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nusret Demir ve Nörolog Serkan Demir’in aracılığıyla Galatasaray Kulübü alt yapısında denenmek üzere İstanbul’a davet edildi. 13 Mart’ta Antalya’ya gelen Sob, korona virüs engeline takıldı. Uçuşların kapatılması ve Türkiye’de spor faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Sob, Antalya’da mahsur kaldı. Hayalindeki Galatasaray’ın alt yapı antrenmanlarına katılamayan Sob yılmadı. Nusret Demir’in aracılığıyla Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri’ne yerleşen ve ülkesinde Ziraat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan Sob, yaş kısıtlamasına da takılınca üniversitede mahsur kaldı.

"Ortamını avantaja çevirdi"

İçinde bulunduğu ortamı avantaja çeviren Sob, sosyal tesisler yakınındaki göl kenarında antrenmanlarını sürdürüyor. Normal antrenmanlardaki gibi her gün alana gelen Uriel Sob, önce göl kenarında koşu yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan Sob, yerleştirdiği huniler arasında top sürme çalışması yaptı. Genç futbolcu 1 aydır herkesten izole şekilde antrenmanlarını devam ettirirken, her şeyin normale dönüp hayalindeki takımın antrenmanlarına katılmayı hedefliyor.

"Galatasaray’dan davet aldı"

Kamerun’un başkenti Yaounde’den Türkiye’ye geldiğini anlatan Urıel Sob, ülkesinde yerel bir kulüp olan Future Stars Academy’de oynadığını belirtti. 13 Mart’tan bu yana Antalya’da olduğunu ifade eden Sob, “Galatasaray’ın altyapısının antrenmanına katılmak ve denenmek için davet aldım. Ancak geldikten hemen sonra korona virüs nedeniyle hem seyahatler durdu hem de sınırlar kapandı. Ben de burada kaldım. Yaşımda küçük dışarı bile çıkamıyorum” dedi.

"Tek başına antrenman yapıyor"

Sob, tek başına kaldığı sosyal tesislerde göl kenarında antrenmanlarına devam ettiğini söyledi. Türk insanının kendisine çok iyi davrandığını dile getiren genç futbolcu, “Türkiye’den Galatasaray, ve Antalyaspor’u biliyorum. Hedefim bir zamanlar Antalyaspor’da oynayan Samuel Eto’o gibi olmak” açıklamasında bulundu.

"Türk liginde oynarım"

Antalya Stadyumu yakın olmasına rağmen yaş engeline takılarak stadı görmeye bile gidemediğini ifade eden Sob, “O nedenle kampüsten bile çıkamıyorum. Türkiye ligi oldukça mücadeleci bir lig, çok büyük oyuncular burada oynadı, oynuyor Drogba ve Falcao gibi. Umarım her şey normale döner ve ülkeme dönmeden kendimi, yeteneklerimi gösterme ve Türk liginde oynama fırsatı yakalarım“ ifadelerine yer verdi.

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