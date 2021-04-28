Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor’u Emre Akbaba’nın golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Aslan yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı. Bu süreçte Cimbom 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle puanını 72’ye çıkardı ve 4 hafta kala 6 puan farkla lider olan Beşiktaş’ı takibe devam etti.