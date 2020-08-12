Galatasaray yeni sezona ’merhaba’ dedi

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla başladı.

Günün ilk idmanında futbolcuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçerken diğer futbolcular Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda aerobik koşu yaptı. Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına core aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde takım halinde teknik bağlantılı pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise oyunsal formda 10’a 10 dayanıklılığa yönelik pas antrenmanı gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çift antrenman yapacak.