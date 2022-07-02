Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Basına açık olarak sabah gerçekleşen ilk çalışmanın ardından Galatasaray akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, 7’ye 7 oyunla tamamlandı.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.