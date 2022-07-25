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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 25.07.2022, 14:57
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınmayla idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından koşu çalışmasıyla antrenman devam etti.

İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, yarın sabah uçakla Avusturya’ya hareket edecek ve yeni sezon hazırlıklarını Tirol’de yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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