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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Spor 04.07.2021, 13:57
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11’e 11 çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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