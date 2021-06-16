banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan'dan özür diledi!
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan'dan özür diledi!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 16.06.2021, 17:13
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapıldı. Sezon sonu itibarıyla milli takım kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493