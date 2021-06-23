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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Spor 23.06.2021, 20:38
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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