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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.
Spor 28.06.2022, 20:56
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, ilk olarak salonda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idman 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmanda daha sonra top kontrolü ile savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalışma yapıldı.
Bugün sağlık kontrolüne katılan oyuncular da akşam antrenmanında yer alırken, izinli olan Mbaye Diagne de takıma katıldı. Milli takımlarda yer alan diğer oyuncular 4 Temmuz’a kadar takıma katılacak.
Sarı-kırmızılıların 7 Temmuz’da Avusturya kampı başlayacak.