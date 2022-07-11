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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki beşinci gününü çift antrenmanla geçirdi.

Spor 11.07.2022, 23:23
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki beşinci gününü çift antrenmanla geçirdi.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sabah iki grup halinde kuvvet ve güç çalışması yaptı, ardından da interval koşu gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise topla ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular ana bölümde de taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Avusturya’daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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