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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı davetli taraftarlar da tribünden izledi.

Spor 15.05.2021, 21:22
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı davetli taraftarlar da tribünden izledi.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Davetli olan sarı-kırmızılı taraftarlar da mücadeleyi stadyumda takip etti. Taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.

Galatasaray’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine izin verilmezken, davetliler de teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Maçı tribünden izleyen taraftarlar sarı-kırmızılı ekibe tezahüratlarıyla destek verdi.
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