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Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."
Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Galatasaray, Yedlin ile yollarını ayırdı
Galatasaray, ABD’li oyuncu Roselle Yedlin karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Spor 26.01.2022, 20:16
Galatasaray, ABD’li oyuncu Roselle Yedlin karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.