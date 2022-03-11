Galatasaray Xeka ile görüşmelere başladı!

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi... Sportif danışman Luis Campos ile sportif direktör Pasquale Sensibile, gelecek sezona yönelik orta saha operasyonuna şimdiden başladı. Genç ve yetenekli oyuncuların takviyesinin yanı sıra şampiyonluk iddiasını ortaya koyacak güçlü bir kadro kurmak üzere kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak fırsat transferlerinin peşinde. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri; Lille forması giyen Xeka...

Uzun yıllar Monaco'da sportif direktörlük yapan ve Fransa Ligi'ni avucunun içi gibi bilen Campos, 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla ilk teması kurdu, görüşmeler başladı. Pazarlık sürecini başlatan asıl detay ise Rusya'nın Ukrayna işgali oldu. (fanatik, cnnturk)