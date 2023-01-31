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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 31.01.2023, 21:39
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Kaan Ayhan, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Ümraniyespor’u konuk edecek.