banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı

Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 28.03.2021, 15:31
2
Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde sarı-kırmızılıların 19 Yaş Altı takımı ile 60 dakikalık bir antrenman maçı yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık