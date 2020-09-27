Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’na geldi

Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, müsabakasının oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bütün hazırlıklarını tamamladı. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa giren sarı-kırmızılılar derbiye hazır. Galatasaraylı kafileyi taşıyan otobüs de müsabakanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip artık maçın başlama saati bekleyecek.

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.