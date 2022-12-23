Galatasaray tur biletini tek golle aldı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur’u maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.
23. dakikada ceza sahası içinde topu alan Seferovic'in Mata'ya indirdiği topta gelişine yapılan vuruşu kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.
40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Torreira, Mikail'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada Seferovic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Seferovic meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, penaltıyı kullanan futbolcu, direkten dönen topu tekrardan tamamladığı için gol geçerlilik kazanmadı.
56. dakikada sağ tarafta topu alan Mertens'in ceza sahası içine açtığı ortada Emin Bayram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
82. dakikada sol tarafta topu alan Kerem'in ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
86. dakikada Muhammed'in pasında ceza yayı sağ çaprazda topu alan Olawoyin'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
90+1. dakikada Patrick van Aanholt'un sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde Gomis'in şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.