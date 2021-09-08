Galatasaray transferi tamamladı: Gustavo Assunçao İstanbul'a geliyor!

Galatasaray transferin son gününde taraftarın merakla beklediği orta saha transferine noktayı koymak üzere! Sarı Kırmızılıların gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

BİRÇOK FUTBOLCUYLA TEMAS HALİNDE

Galatasaray'da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmede orta sahaya takviye yapılması konusunda fikir birliğine varılırken Sarı Kırmızılılar birçok oyuncuyu gündemine aldı.

GEDSON FERNANDES OLMADI

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edince Sarı Kırmızılı kulüp ısrarından vazgeçti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri kapanmış durumda.

DIAWARA VE MENDY İDDİASI

Gedson Fernandes'e alternatif arayışına giren Galatasaray'da gündeme Roma forması giyen Gineli orta saha Amadou Diawara gedi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Roma ile anlaşma sağladığı fakat Diawara'yı ikna edemediği iddia edildi. Ayrıca Fransız basını Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy için kulübüyle anlaştığını öne sürdü.

İLK HEDEF GUSTAVO ASSUNÇAO'YDU

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assunçao... Fatih Terim'in Gustavo Assuncao'ya öncelik verdiği öğrenilmişti.

GALATASARAY'I TAKİBE ALMIŞTI

Galatasaray'ın transferi için Famalicao'ya resmi teklifini ilettiği Gustavo Assuncao ise Twitter'dan Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. Sarı Kırmızılı kulübün Türkçe ve İngilizce resmi hesaplarını takibe alan Assuncao ayrıca Galatasaray Dergisi hesabını da takibe almıştı.

ASSUNÇAO GALATASARAY'DA

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Gustavo Assuncao'nun transferini bitirdi.! Brezilyalı oyuncu bugün İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılılar genç futbolcuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiraladı.