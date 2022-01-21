Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın

13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan