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Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Spor 21.04.2021, 11:44 21.04.2021, 11:45
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Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19:00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yönteceği dev maç beIN Sports'tan yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny