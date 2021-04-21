banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu

Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Spor 21.04.2021, 11:44 21.04.2021, 11:45
10
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk  mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19:00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yönteceği dev maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu