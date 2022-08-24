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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 24.08.2022, 22:26
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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