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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 20.04.2021, 13:36
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun oynandı. Antrenmanın bu kısmının ardından son lig maçında tam süre görev alan futbolcular yenilenme programı dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. 

Antrenmanda Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Radamel Falcao de kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı. 
Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. 

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