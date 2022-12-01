Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oliviera’nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardı."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oliviera’nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardı."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oliviera’nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardı."
Spor 01.12.2022, 11:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oliviera’nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardı."